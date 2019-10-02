Çiğ süt referans litre fiyatına zam

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için çiğ süt referans litre fiyatının 2,30 olduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yılın Mayıs-Aralık dönemi için 2 TL belirlenen çiğ süt referans litre fiyatı, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için 2,30 TL'ye yükseltilmiştir. Çiğ süt minimum yağ değeri 3.6 protein değeri de 3.2 olarak belirlenmiştir" dedi.

Kaynak: İHA