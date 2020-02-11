Çığdan zarar gören yolcu minibüsünün şoförü o anları anlattı

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı'nda bu akşam yaşanan çığda zarar gören yolcu minibüsünün şoförü yaşadığı o anları anlattı.

Çığdan zarar gören yolcu minibüsünün şoförü Yaşar Taşkın yaşanan çığı anlatarak "Gümüşhane'den 7'de kalktım. Trabzon'a doğru gidiyordum. Zigana Dağı tüneli çıktıktan sonra inişe geçtiğimde baya bir fırtına vardı. Buraya vardığımda çığ gelmişti geriden gelen toz dumana karıştık. Bir anda bizi baya bir toz duman sardı. Nerede olduğumuzu şaşırdık. Araçta 5-6 yolcumuz vardı. Yaralımız yok çok şükür. Yaşananlardan korkmadık" dedi.

Kaynak: İHA