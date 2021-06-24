Çiğdem isminin anlamı nedir, Çiğdem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çiğdem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çiğdem ismi ne demek, Çiğdem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çiğdem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Çiğdem İsminin anlamı nedir? TDK Çiğdem anlamı:

TDK'da Çiğdem isminin anlamı zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir kır bitkisi, mahmur çiçeği demektir.

Çiğdem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Çiğdem ismi Kuran'da geçmemektedir.

Çiğdem isminin kökeni:

Çiğdem ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Çiğdem ismini kullanan 104.451 kişi bulunmaktadır.

Çiğdem isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Çiğdem isminin rengi:

Lavanta

Çiğdem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Çiğdem isminin Harf Analizi Nedir ?

Çiğdem ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Çiğdem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çiğdem ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 4

İ: 12

Ğ: 9

D: 5

E: 6

M: 16

= 52– Çiğdem İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Çiğdem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çiğdem ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çiğdem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3İ: 9Ğ: 7D: 4E: 5M: 4 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

Çiğdem isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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