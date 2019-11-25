Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim

KAYSERİ'de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldüren Aslan Aydemir'in (41) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Aydemir, Tokgöz'ü çok sevdiğini söyleyerek, "Çiğdem'in saçının teline zarar gelmesini istemezdim. Onu çok seviyordum. Erkekliğime ve çocuklarıma küfür edince korkutmak için aldığım bıçakla bir anlık sinirle bıçakladım" dedi.

Olay, 28 Ekim günü merkez Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta Çiğdem Tokgöz'ün yaşadığı evde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Yakınları tarafından polise teslim edilen Aslan Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince sanık Aslan Aydemir hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanık Aydemir ile ölen Çiğdem Tokgöz'ün şikayetçi annesi M.T., eski eşi İ.U. hazır bulundu. Çiğdem Tokgöz ile 4-5 yıldır ilişkileri olduğunu ve çok sevdiğini söyleyen sanık Aydemir, "Çiğdem iyi bir kızdı. Bana derdini ve sıkıntılarını anlattı. Maddi ve manevi olarak her türlü yanında olacağımı söyledim. Çiğdem ile ilişkimiz başladı. Çiğdem ve çocuklarına ben bakıyordum. Ev tutmuştuk" dedi.

'KORKUTMAK İSTEDİM'

Aydemir, sevgilisi Tokgöz'le son zamanlarda aralarında maddi sorunlar nedeniyle tartışmalar olduğunu belirterek, "Yatak odası takımı istedi, "alamam" dediğim de, para yüzünden tartışmaya başladık. Çiğdem'e bir şeyler alınca iyi, almayınca kötüydü. "Paran varsa, ben varım, paran yoksa yokum" ve "sen nasıl erkeksin" diyerek, erkekliğime laf etti. Ağır laflar edince kendimi kaybettim, elimle birkaç defa vurdum. Sabah, yeniden tartıştık, çocuklarıma laf edince elime aldığım bıçakla korkutmak istedim. Bir anda kendimi kaybettim. Çiğdem'in saçının teline zarar gelmesini istemezdim. Çiğdem'in konuşamayan küçük kızı E.U.nun (6) sırtına babasının telefon numarasını yazarak, parka bıraktım. Mağdur olmalarını istemedim" diye konuştu.

Duruşma salonuna geldiğinde yanında oturan polis memuruna, Kızımın katili bu mu?" diyen anne M.T. ise, "Çocuğumun gençliğini çaldı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum, katil" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Aslan Aydemirin tutukluk halinin devamına karar vererek, akıl sağlığı raporu aldırılması için duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA