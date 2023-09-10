Çiğdemin şifa dolu sırları ortaya çıktı

Hitit Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla içeriğinde 23 farklı bileşen olduğu tespit edilen çiğdem çiçeğinin cilt enfeksiyonlarının, deri lezyonlarının ve enflamatuar bozuklukların tedavisinde etkili olabileceği tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Çiğdemin şifa dolu sırları ortaya çıktı

Hitit Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla içeriğinde 23 farklı bileşen olduğu tespit edilen çiğdem çiçeğinin cilt enfeksiyonlarının, deri lezyonlarının ve enflamatuar bozuklukların tedavisinde etkili olabileceği tespit edildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Alver başkanlığında yürütülen çalışmada bilimsel olarak ilk kez çiğdem çiçeğinin kimyasal içeriği araştırıldı. Araştırmada; Çorum yöresine has bir bitki olarak bilinen ve Türkiye'nin Kuzeybatı ve İç Anadolu bölgelerinde yetişen çiğdem çiçeğinin içeriğini aydınlatmak ve insan sağlığına pozitif etkilerinin olduğu bilinen maddelerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Erol Alver yaptığı açıklamada, halk arasında safran diye nitelendirilen bitkinin antioksidan kapasitesi hakkında bilgiler mevcut iken, aynı familyadan olan ve halk arasında çiğdem olarak bilinen bitkinin, tıbbi aromatik olarak kullanılabileceği ile ilgili bilginin olmadığını söyledi.

"Çiğdem çiçeği tarımının ve ticaretinin önünün açılması önemli"

Çiğdem çiçeğinin şeker ve nişastaca zengin bir bileşime sahip olduğunu ve soğanlarının Anadolu'da çiğ veya pişirilerek tüketildiğini kaydeden Alver, başta Çorum olmak üzere Anadolu'da yetişen ve sıkça tüketildiğini ifade ederek çiğdem çiçeği tarımının ve ticaretinin önünün açılmasının yanı sıra tıbbi aromatik bir bitki olarak kullanımın da önemli olduğunu belirtti.

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen ve Öğr. Gör. Hacer Doğan ve Öğr. Gör. Ömer Kayır "ın proje araştırmacıları olarak yer aldığı çalışmaya ilişkin bilgiler veren Alver, şunları söyledi:

"Gerçekleştirilen çalışma sonucu çiğdem bitkisinde 23 farklı bileşen tespit ettik. Bunların birçoğu parfüm sanayiinde, cilt enfeksiyonlarının, deri lezyonlarının ve enflamatuar bozuklukların tedavisinde etkili. Aynı zamanda antimikrobiyal, antiseptik ve antispazmodik olarak kullanılıyor. Belirlediğimiz bileşenler günümüzde kozmetik, gıda ve sağlık alanlarında geniş bir kullanım alanına sahip. Ayrıca endüstride yaygın olarak doğal ve sentetik reçineler, mum, yağ, boyalar ve baskı mürekkeplerinin çözücüsü olarak kullanılmaktadır."

1800'lü yıllardan itibaren yapılan ilk bilimsel çalışma

Çalışmanın araştırma grubunda yer alan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Bilici, Hitit Üniversitesinin Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaştığını ifade ederek projeyi üniversitenin ihtisaslaşma kapsamında bulunan sağlık alanında bir yenilik, farkındalık geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara Çiğdemi olarak da bilinen bitkinin 1800'lü yıllarda tanımlanmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir özelliğinin araştırılmadığını kaydeden Bilici, şöyle devam etti: "Üniversitemiz tarafından sağlan BAP projesi ile birlikte önemli bir alt yapıyı daha oluşturduk. Bu sayede Çorum ve çevresinde yetişen tıbbi aromatik bitki olarak kullanım potansiyeline sahip yeni endemik türlerde de aynı alt yapı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hitit Üniversitesi olarak bölgesel anlamda endemik bitkilere yönelik bu proje alt yapımızı kullanarak yeni çalışmalarımızı literatüre katmayı hedefliyoruz"

Çiğdemin şifa dolu sırları ortaya çıktı

Çiğdemin şifa dolu sırları ortaya çıktı

Çiğdemin şifa dolu sırları ortaya çıktı

Çiğdemin şifa dolu sırları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı, ''Böyle bir bayrağı sergiliyor olmamız onur ve kıvanç meseledir''
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı, ''Böyle bir bayrağı sergiliyor olmamız onur ve kıvanç meseledir''
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Son Haberler
Korona virüsten sonra fiziksel rahatsızlıklarda artış yaşanıyor
Korona virüsten sonra fiziksel rahatsızlıklarda artış yaşanıyor
Anadolu’nun pizzası: "Yağ somunu"
Anadolu’nun pizzası: "Yağ somunu"
Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür
Kazada yaralıyı kurtaran Cankur ekiplerine alkışlı teşekkür
Saraydan sanata uzanan sergi
Saraydan sanata uzanan sergi
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Beykoz Belediyesi "Ardıç Sofrası" projesi çerçevesinde ilki gerçekleştirdi
Beykoz Belediyesi "Ardıç Sofrası" projesi çerçevesinde ilki gerçekleştirdi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı