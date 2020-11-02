Ciğerimiz yanıyor! İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi

Ege Denizi İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durum hakkında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklama yaptı.

Açıklamada," 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşanmıştır." denildi.

744 YARALI TABURCU EDİLDİ

Açıklamanın devamında SAKOM'dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşın hayatını kaybettiği yaralanan 994 vatandaştan 744’ünün taburcu edildiği ve 220 vatandaşın tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

8 BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7.888 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1.058 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 19 sorti ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 22 tekneden 14’ünün su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Acil barınma ihtiyacının karşılanması için yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak," Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3.569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edilmiştir.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 1.864 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. 2.038 çadır kurulum aşamasındadır." bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada şunları kaydedildi:

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 232.917 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 34.698 sıcak içecek, 7916 soğuk içecek, 120.083 ikram malzemesi ve 68.417 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 129 personel, 151 gönüllü ve 40 araç ile sürdürülmektedir.

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 942 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 256 personel olmak üzere toplam 1.198 personel görevlendirilmiştir.

Psikososyal çalışma grubundan 338 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 522 hanede 1.542 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 262 iş makinesi ve 309 personel görev yapmaktadır.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 38 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 30 adedi kurulmuştur.

24 MİLYON TL KYANAK GÖNDERİLDİ

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarafından 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 milyon TL’lik kaynak aktarıldı.

AFETZEDE VATANDAŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR

Depremden etkilenen kişilere yapılacak yardımlara ilişkin bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30.000 TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13.000 TL, bu durumda olan kiracılara 5.000 TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacaktır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir."

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