Çığın düştüğü korku dolu anlar kamerada!

ABD'nin Utah eyaletinde bir kayak grubunun üzerine çığ geldiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Yaşanan kar fırtınasından ötürü oluşan çığ da 21 kişi hayatını kaybederken korku dolu anlar kameralara saniye saniye kameralara böyle yansıdı.