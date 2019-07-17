Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den 100 gün raporu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, seçilmesinin ardından ilk 100 günlük sürede hayata geçirilen projeleri anlattığı basın toplantısında 31 Mart'ta aldığı yüzde 63'lük oyu yüzde 70'e çıkardıklarını söyledi. Gümrükçü, "Çiğlililerle birlikte hayal kurmak istiyoruz. Bu kentin kaderini değiştireceğiz, İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelmesinin ardından geçen 100 günü değerlendirdi. Başkan Yardımcıları Ali Rıza Koçer ve Barbaros Kiriş'in de katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Gümrükçü, "Yüzleri Gülümseten 100 Gün" adı altında yapılan sunumda detaylı bilgiler verdi.

"Çiğli'nin önüne dönüşüm vizyonu koyacağımızı söylemiştik" diyen Başkan Gümrükçü, "Hizmeti daha iyi üretebilmek için belediyenin kendisini değiştirmesi gerektiğini düşündük ve kurumsal dönüşümle işe başladık. Bir kan değişimi yaşadık. Yaş ortalamasını 45'e düşürdük, kadın müdür sayısında yüzde 100 artış sağladık. Belediyede yeni birimler kurduk, buralara yeni müdürlükler ekleyeceğiz. Seyyar makam uygulamasını başlattık. Mahalle toplantılarına masamızı alarak gidiyoruz. Çiğli'nin yarısına geldik. Başkan yardımcılarımızı mahalle çalıştaylarına gönderdik. Bu çalışmalar mahalle meclislerinin altyapısı oluyor. Saat 06.00 itibariyle mahalle muhtarlarını yanımıza alarak tespitlerde bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarımıza bu çalışmayı öneriyoruz" dedi.

"Katılımcı demokrasi…"

Katılımcı demokrasi anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Gümrükçü, "Muhtarlıklara sandık kurduk. Vatandaşlar önceliklerine göre oy kullanıyor. Bu katılımcı uygulamalar 5 yıl boyunca devam edecek. Avrupa Birliği'nin yerel demokrasi uygulamasını kendimize rehber edindik ve başvuru yaptık. Bu anlamda Ege Bölgesindeki tek, Türkiye'de de 2 ya da 3 belediyeden biriyiz. Sürdürülebilir kentsel gelişim protokolünü imzaladık" açıklamasında bulundu.

Çocuklar ve gençler için projeler

Kültür, eğitim ve spor hizmetlerine de değinen Başkan Gümrükçü, "Bine yakın genç arkadaşımızı doğal yaşam parkıyla buluşturduk. Sivas Madımak Otelinde gerçekleşen acı olayı kapsamlı bir programla andık. Okullarımıza satranç takımı hediye ettik. Ücretsiz resim kursları açtık ve açmaya devam edeceğiz. Belediyenin eğitim merkezi ÇİBEM'in kapasitesini arttırmak için çalışma başlattık. Bu yıl için yüzde 30'luk bir artış olacak. Önümüzdeki yıl devam edecek. Çiğli'de bir üniversite var. İlk, orta dereceli okullar ve ana okullar var. Bu okulların yöneticileriyle bir araya geldik ve "Çiğli'yi nasıl öncü kent yaparız?" noktasında görüş alışverişinde bulunduk. HABİTAT Derneği ile bir protokol imzaladık. İlk defa tenis, yüzme kursları açtık" dedi.

Şehit ve engelli ailelerine indirim

Sosyal projeleri de bir bir anlatan Gümrükçü, "Şehit ve engelli ailelerine katı atık bedelinde indirim uygulama kararı aldık. 150 şehit ailesine yüzde 100, 3 bin 103 engelli ailesine yüzde 50'lik indirim sağlayacağız. Meclise geldi, kararı alındı. Yeni süreçte uygulayacağız. 250 memurla toplu iş sözleşmesi imzaladık. 2019 kriz yılı, bundan sonra da Türkiye zorluklarla devam edecek. Bir şekilde yaptığımız işlerle hane halkı gelirini yükseltmek istiyoruz. "Kadın her yaşta güzeldir" uygulaması başlattık. Huzurevlerinde yalnız yaşayanlara ulaşan kadınlarımız var. Yaşlıların evlerini temizliyoruz. Ev bakım hizmetleri sunuyoruz. Cem evleri ve camilere düzenli temizlikler yapıyoruz. Geçtiğimiz ay Homa Dalyanında bir kıyı temizliği yaptık. Gediz Deltası'nın dünya mirasları listesine alınması için çalışmalar yapıyoruz. Gediz Belediyeler Birliğini oluşturma fikrimiz var. 5 yıl içinde Çiğli'yi İzmir'in en temiz ilçesi yapma hedefimiz var" açıklamasında bulundu.

Patili Bir Gün

Hayvan sevgisinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Gümrükçü, "Bu noktada da öncü olmak isteyen bir belediyeyiz. Pati Festivali yaptık. Çiğli Belediyesinde her ayın ilk Cuma günü "Patili Bir Gün" adı altında bir uygulama başlattık. Personelin evcil hayvanıyla işe gelmesine müsaade ettik. Belediyede güzel bir hava oluşturdu. Can dostlarımız için ilçede 500 adet suluk yerleştirdik toplamda 2 bin suluk yerleştirmiş olacağız. Molozla temizliği yapıyoruz, çevre kirliliğiyle mücadele ediyoruz" dedi.

"Yüzde 63 ile geldik yüzde 70 oldu"

Değişim için güçlü bir kadronun kurulması gerektiğini ifade eden Gümrükçü, ayrıca seçimlerden sonra siyasi başarının da arttığını gözlemlediğini açıkladı. Gümrükçü, "Kendin için olmasa bile kentin için hedef koyman lazım. Biz bu hayalimizi Çiğlili yurttaşlarla koymak için bir irade gösteriyoruz. Yaptığımız şey Çiğlililerle beraber kentin geleceğini netleştirmek. Çiğlililerle birlikte hayal kurmak istiyoruz. Bu hayale uygun belediye organizasyonu oluşturmak istiyoruz. Bazen sancılı oluyor. Bazen birinin ayağına basıyoruz. Biz çok kararlıyız. Bu kentin kaderini değiştireceğiz, İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak. CHP'nin Çiğli'deki oyu yüzde 50-52 bandındadır. Biz yüzde 62-63'le seçimi aldık. Bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz net bir şey var. Yüzde 63, yüzde 70'e dayanmış durumda. "Ben size oy vermedim ama bu çalışmalarınızdan sonra keşke seçim bir daha olsa ve size oy versem" diyenleri gördük. Kısa sürede yakaladığımız bir sonuç bu. Önümüzdeki 5 yıl bunu kurumsallaştırmak, Utku Gümrükçü'ye değil CHP'ye kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım planı var, 2030'da İzmir'in nüfusu 6.2 milyon olacak. Önümüzdeki 10 yılda bir buçuk katına çıkma potansiyeli var. Aynı durum Çiğli'de de var. Bugün 200 bine dayanmış bir nüfus var. Bu nüfus 500 bine ulaşabilme potansiyeline sahip. İzmir içinde göç alabilen bir ilçe… Bunu karşılayabilecek belediyecilik anlayışını oturacağız. Kentin imar planı sıkıntılarını, kentsel dönüşüm çözüm hamlelerini başlatmış olacağız. Tunç Başkan uygun görürse Güzeltepe'de kentsel dönüşüm başlıyor. Harmandalı'da bir imar problemi var. Bunu 1 yıl içinde çözeceğiz. Kıyı kesimi var. Bunu da 2 yıl içinde Çiğli'mize kazandıracağız" diye konuştu.

"Karşıyaka Tramvayı'nın Çiğli'ye uzatılması için onay bekliyoruz"

Yeni süreçte yapılacakları sıralayan Gümrükçü, "Çiğli'de bir sanat sokağı kurmak istiyoruz. Kooperatifleşme noktasında büyük adımlar atacağız önümüzdeki 100 günde. Çeşitli alanlarda kooperatif kuracağız, bunlardan biri de eğitim kooperatifi olacak. Yeni doğan çocuklarla ilgili "Hoş geldin bebek" uygulamasını daha genişleteceğiz. Her doğan çocuk için yeni bir fidan dikeceğiz. Her evlenen çifte bir ağaç hediye edeceğiz. Kent ormanı çalışmamız olacak. Sosyal dayanışma ağını kardeş aile uygulamasıyla geliştirmek istiyoruz. Çiğli tramvayının Karşıyaka'dan uzatılmasını istiyoruz. Bakanlıkta onay bekliyor. Aynı Buca Metrosu gibi imzasını bekliyoruz" dedi.

Kaklıç Havaalanı talebi

"Kaklıç Havaalanı'nın sivil havacılığa açılmasını hükümetinizden talep ediyoruz" diyen Gümrükçü, "Bu konu bizim gündemimizde. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasa ben bu anlattığım projelerin gücünü hissedemem. Biz bugüne kadar şu an kendisinden bir şey istemedik. Ama taleplerimiz olacak. İzmir'de Tunç Soyer'in başkan olması çok büyük şanstır. Çiğli için de şanstır. Biz kendisiyle etle tırnak gibi projelere ortak katkı yapacağız. Başkanımız arka sıralara hizmet edeceğini söylüyor. Biz de Çiğli'yi ön sıralara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübesinden faydalanmak istedik

Geçtiğimiz yıl serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin'in belediyede işe alınmasıyla ilgili konuşan Gümrükçü, "Ben bu konuyu gündeme getirmek istememiştim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Alperen'in ailesine sahip çıkılması talimatını verdi. "Biz ne yapabiliriz?" diye düşündük. Bizim 26 mahallede kreş açma düşüncemiz var. Yaşadığı acı ve mahkeme süreci kendisini bu konuda maalesef uzman yapmış. Serkan Bey'in tecrübesinden faydalanalım dedik" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA