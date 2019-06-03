Çiğli Belediyesinden okullara satranç takımı

Çiğli Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullara iki adet satranç takımı dağıtıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gençlerin zihinsel gelişimine önemli katkısı olan satrancı yaygınlaştırmak istediklerini bu amaçla okullara satranç takımı dağıttıklarını söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve çocukları satranca yönlendirmek amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere ikişer adet satranç takımı hediye edildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki 63 adet okula bizzat giderek satranç takımlarını öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

Zihinsel gelişime katkı

Çocuklara ve gençlere yönelik projelere önem verdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunmasını amaçlayarak okullara satranç takımı dağıttıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Satranç Federasyonu Çiğli Temsilciliği ile çocuk ve gençlere yönelik turnuva düzenlediklerini hatırlatan Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine satranç oynamalarını sağlayarak katkıda bulunmak istiyoruz. Çocuklarımızın satrançla zihinsel gelişimleri sağlanacak ve başta dikkat dağınıklığı gibi sorunlarda çözüm yollarından birini sunulmuş olacak. Dikkati toplaması ve planlı hareket etmeyi sağlaması açısından satrancı önemsiyoruz."

Kaynak: İHA