Çiğli’de çeşitli kültür ve sanat kurslarına hız veriliyor

Çiğli Belediyesi, kültür ve sanat kurslarının çeşitliliğini artırarak, her yaştan vatandaşa dilediği alanda eğitim alma ve aktivitelerle buluşma fırsatı sunmayı planlıyor.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılacak kurslar, ücretsiz olarak vatandaşın ilgisine sunulacak. Kurs çalışmaları kapsamında; yazma atölyesinde karikatür, yazı yazma ve okuma eğitimi verilecek. Sanatseverlerin katılımıyla; Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu ve çok sesli modern koro oluşturulacağının bilgisi de verildi. Kursiyerlere her birinin, alanlarında başarılar elde etmiş deneyimli hocalar tarafından eğitimler verileceği ifade edilirken, oluşturulan korolar, ilerleyen süreçte belediyenin düzenleyeceği etkinlik ve konserlerde sahne alacak. Tiyatro branşında ise drama kursu açılacağı, belediyenin tiyatrosu için seçmelerin ay sonunda gerçekleşeceği belirtildi.

Sanatın farklı alanlarında eğitim almak isteyen vatandaşların taleplerini önemsediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, kurslarla ilgili şöyle konuştu:

"Sanat ile ilgilenmek isteyen ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu isteğini gerçekleştiremeyen Çiğlili sanatseverler için ücretsiz kurs ve koro kayıtlarımız başladı. Vatandaşlarımız, karikatür ve yazma eğitiminin yanı sıra proje kapsamında yer alan sanat türlerinde koroya katılma ve etkinliklerde yer alma fırsatı bulacak. Sanatın, kentimizde hak ettiği değeri görmesi adına çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA