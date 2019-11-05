Çiğli’de çöp kamyonları artık yeni güzergahtan tesislere gidecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte muhtarları ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Tunç Soyer, çevre kirliliği oluşturan çöp kamyonlarının şehir içinden geçmeden yeni güzergah kullanarak Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesislerine ulaşması için çalışmaların başlayacağının müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile birlikte önce İnönü Mahallesi Muhtarı Kazım Sönmez'i ziyaret etti. Muhtar Kazım Sönmez'in mahallesi için taleplerini dile getirdiği ziyarette Başkan Soyer, hem bıraktığı sularla caddeleri kirleten hem de görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan çöp kamyonlarının bundan sonra şehir içinden geçmemesi için talimat verdiğini söyledi. Başkan Soyer, çöp kamyonlarının çevre yolu üzerinden oluşturulacak yeni güzergah üzerinden Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanına gitmesi için yapılacak yolda çalışmaların 2020 programına alındığını belirtti.

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanında yapımı devam eden elektrik santralinin son durumu ile ilgili bilgi veren Başkan Soyer sorunları yerinde görmenin ve incelemenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile çok yakın çalışıyoruz. Etle tırnak gibiyiz. Bu birlikteliğimizi mahalle muhtarlarından yukarı doğru taşıyacağız. Mahallenin nabzını tutan, sorununu bilen, çözümü ile ilgili fikri olan muhtarlardır. Örgüt de, belediye de muhtarlardan beslenmek zorunda. Yoksa bizler nasıl bilgi sahibi olacağız. Mutlaka muhtarlarımıza gitmeli ve onları dinlemeliyiz. Sorunları ancak yerinde görürsek kısa sürede çözüme kavuştururuz. Sizinle kol kola olursak şehri en güzel şekilde yönetiriz. Mutlaka beraber çalışmalıyız" dedi.

Muhtarlık binasına gelen vatandaşları da dinleyen Başka Soyer, bir vatandaşın isteği üzerine asfaltlama problemi bulunan 9208 sokağa gitti. Vatandaşı da yanına alarak asfaltlama sorunu bulunan sokakta incelemede bulunan Başkan Soyer, en kısa süre içinde asfaltlamaların yapılacağının sözünü verdi.

Başkan Soyer ve Başkan Gümrükçü ardından Uğur Mumcu Mahallesi'ne giderek Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'ı ziyaret etti. Başkan Soyer, daha sonra Çiğli Belediyesi'nin yapımını bu yılın başında tamamladığı, muhtarlık binasının da içinde bulunduğu Uğur Mumcu Semt Merkezi'ni inceledi. Başkan Gümrükçü, binanın bir bölümünün 450 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi, diğer bölümünün de sağlık merkezi olarak hizmet verebileceğini söyledi. Soyer, son olarak Uğur Mumcu Parkı'nda incelemelerde bulundu ve parkın genişletilmesi için çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA