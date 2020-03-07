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  3. Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

Antalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA




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