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  3. Çığlıklar içinde kaldı! Denizde ayağına beton çivisi battı!

Çığlıklar içinde kaldı! Denizde ayağına beton çivisi battı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke sahilinde denize giren ve ayağına ayağına batan beton çivisi batan Tamer Temel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çığlıklar içinde kaldı! Denizde ayağına beton çivisi battı!

Edinilen bilgilere göre olay Körfez ilçesindeki Hereke sahilinde meydana geldi. Denize girmenin yasak olmasına rağmen vatandaşların denize girdiği bölgede suya giren Tamer Temel’in ayağına betonun içindeki çivi saplandı. Küçük çocuğun acı nedeniyle çığlığını duyan ailesi, Tamer'i bulunduğu yerde oynatmadan sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile çiviyi keserek küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Çığlıklar içinde kaldı! Denizde ayağına beton çivisi battı!

ÇİVİ CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARTILACAK

Küçük çocuk ayağındaki çivi ile birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun ayağındaki çivinin hastanede yapılacak cerrahi müdahale ile çıkartılacağı öğrenildi. 

Çığlıklar içinde kaldı! Denizde ayağına beton çivisi battı!

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