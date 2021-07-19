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  3. Çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular hemen harekete geçti! Çocuğunu tavana asarak şiddet uyguladı

Çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular hemen harekete geçti! Çocuğunu tavana asarak şiddet uyguladı

İstanbul Küçükçekmece'de çocuğunu tavana asarak döven baba, komşuların durumu görüp şikayet etmesiyle eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İki çocuk ve anne ise koruma altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay bugün Küçükekmece ilçesinde  Atatürk mahallesi Dinar sokakta meydana geldi. İddiaya göre karşı binada yaşayan vatandaşlar  bir çocuk çığlığı duydu. Sesin geldiği eve bakan vatandaşlar, T.K.'nın oğlunu tavana asarak dövdüğünü gördü.  Daha sonra durum,  polis ekiplerine bildirildi. Eve gelen ekipler oğlunu tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K'yı gözaltına alarak, anne ve 2 çocukla birlikte karakola götürdü. 

ANNE VE ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.

Öte yandan görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra art arda tepkiler geldi. Mahalleli çocukların koruma altına alınmasını istiyor. 

Çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular hemen harekete geçti! Çocuğunu tavana asarak şiddet uyguladı

VİDEOYU ÇEKEN VATANDAŞ KONUŞTU

Söz konusu görüntüleri çeken  Hasan Kum, terasta beklerken çocuk çığlığı duyduğunu ifade ederek, "Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı 'Size ne siz karışmayın'  dedi. 'Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın' dedim." diye konuştu.

Çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular hemen harekete geçti! Çocuğunu tavana asarak şiddet uyguladı

POLİS KISA SÜREDE GELDİ

Bunun üzerine babanın dışarı çıktığını kapıyı kapattığını dile getiren Kum, durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini ve kısa zamanda polislerin olay yerine geldiğini söyledi. 

Çığlıkları mahalleyi inletti! Komşular hemen harekete geçti! Çocuğunu tavana asarak şiddet uyguladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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