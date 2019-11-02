CIGRE Türkiye Kariyer Günleri ATÜ’de gerçekleşti

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, günümüzde emeğin yoğun teknolojilerden çok bilişim teknolojilerini ön plana çıkardığını belirterek, "Devir artık alın teri devri değil, akıl teri devridir" dedi.

Büyük Güç Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE, Türkiye) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahihliğinde kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, enerji sektörünün hızla dijitalleştiği bu dönem içerisinde, bilişim teknolojileri alanında kendisini geliştirmiş gençlere enerji şirketlerinin öncelik tanıdıklarını belirtti. Tümay, gençlerin, kariyer planları yaparken, rutin mesleklere değil gelecek vadeden yeni nesil mesleklere yönelmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Günümüzde emek yoğun teknolojilerden çok bilişim teknolojileri ön plana çıkıyor. Devir artık alın teri devri değil, akıl teri devridir" dedi.

CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi Başkanı Bahadır Uçan, CIGRE hakkında tanıtıcı bilgiler vererek, Türkiye'de gerçekleştirilmiş oldukları faaliyetleri sunum eşliğinde anlattı. Uçan, sektörün daha fazla katılım ile CIGRE bünyesinde çalışma komiteleri ve çalışma gruplarının daha aktif duruma getirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışma gruplarının oluşturulmasının önemine değindi.

"Değişim üniversite sıralarından çıkmalı"

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürü ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz, yerli mühendisliğin önemine vurgu yaparak, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine ve bu değişmenin buradan, üniversite sıralarından çıkması gerekliliğini ifade etti. Alagöz, "Elektrik Üretim A. Ş.'nin bu ülkede sonsözü söylemesi gerektiğine inanıyorum. Biz, bir işletmeci olarak jeneratörlerimizi çalıştırdığımız zaman, siber güvenliğimizi sağladığımızda işimiz bitti dükkânı kapatabiliriz demeye hakkımız yok. Bizim 61 tane santralimiz var, 300 tane türbinimiz var. Bunların hiçbir tanesi Türk malı değil. Türkiye'de bir tane türbin üretemeyecek miyiz? Türbin dediğimizde hayal edemediğimiz ne var da üretemiyoruz? Neden üretemiyoruz?" diye konuştu. Alagöz, devletin bu konuda piyasa şartlarını uygunlaştırma çabalarının olduğunu ve teşvikler vermesine rağmen başarılı sonuçların alınamadığına değindi.

Programın ikinci bölümünde, elektrik enerjisi ve sektörün geleceği ile yeni mühendislerden beklentilerin konuşulduğu bir panel gerçekleşti. Programa Panel Başkanı İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Emre Türkay başta olmak üzere panelistler; Çukurova Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Uğraş Cuma, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 18. Bölge Müdürü Yılmaz Eğerci, Enerjisa ARGE ve Teknoloji Grup Müdürü Alp Kaymaz, İSKEN Sugözü Santrali Direktörü Veyis Öztürk, BETA Transformatör Elektromekanik ARGE Müdürü Abidin Tortum, konuşmacı olarak yer aldılar. Panelde, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, elektrikli araçlar ve şebekeye entegrasyonu, enerji depolama teknolojileri, siber güvenlik konuları ele alındı. Etkinliğin son bölümünde panelistler, dinleyicilerden gelen soruları cevapladılar. Program panelistlere ve konuşmacılara verilen plaket takdimiyle son buldu.

Kaynak: İHA