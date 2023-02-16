Cihad Ates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihad Ates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihad Ates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihad Ates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihad Ates 1 Haziran 1998 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cıhad Ateş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihad Ates Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Cihad Ates, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cihad Ates'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cihad Ates Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cihadates2961/

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Cihad Ates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihad Ates isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cihad Ates Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihad Ates futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Kasım 2014 yılında Turgutluspor

22 Ağu 2016 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2017 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U21

22 Ağu 2017 yılında Pazarspor

30 Haziran 2018 yılında Altınordu U21

16 Ağu 2018 yılında Kırşehir Bld

30 Haziran 2019 yılında Altınordu U21

21 Ağu 2019 yılında Osmaniyespor FK

8 Ocak 2020 yılında Kocaelispor

12 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

25 Ocak 2021 yılında Edirne Bld

28 Ocak 2022 yılında Fethiyespor

23 Temmuz 2022 yılında Büyük Anadolu

Cihad Ates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihad Ates şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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