Cihan Canak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihan Canak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihan Canak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihan Canak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihan Canak 24 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cihan Çanak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihan Canak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A-GROUP yapmaktadır. Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Standard Liège futbol takımında oynamaktadır. Standard Liège takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cihan Canak'nin Standard Liège ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cihan Canak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihan Canak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cihan Canak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihan Canak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Standard U18

1 Ocak 2021 yılında Standard U21

1 Temmuz 2022 yılında Standard Liège

Cihan Canak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihan Canak şuan Standard Liège takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cihan Canak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Standard de Liège (2012-2021)

Belçika U20 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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