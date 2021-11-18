Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir?

Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan flaş açıklama

Son dakika | Ankara'da bir apartmanda patlama! Çok sayıda kişi göçük altından kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 il için flaş uyarı! Hem kar yağacak hem de sağanak yağmur