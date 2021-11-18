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Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit'in şehit düştüğü kaydedildi. Peki Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir? Detaylar habeirmizde...

Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Astsubay Cihan Geçit'in şehit olduğu duyuruldu. Peki Şehit Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit kimdir? İşte ayrıntılar...

ŞEHİT ASTSUBAY ÜSÇAVUŞ CİHAN GEÇİT KİMDİR?

Astsubay Üsçavuş Cihan Geçit, Şırnak Uludere Bölgesinde askeri araç kazasında ağır yaralanmıştı.

Çetin'in 18 Kasım 2021 (bugün) tarihinde Şehit olduğu aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşımız 18 Kasım 2021 tarihinde Şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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