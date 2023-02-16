Cihangir Cagliyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihangir Cagliyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihangir Cagliyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihangir Cagliyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihangir Cagliyan 18 Mayıs 2001 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cihangir Çağlıyan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihangir Cagliyan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cihangir Cagliyan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cihangir Cagliyan'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cihangir Cagliyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihangir Cagliyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Cihangir Cagliyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihangir Cagliyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Eskişehir U19

1 Temmuz 2021 yılında Eskişehirspor

31 Ocak 2022 yılında Kuşadasıspor

30 Haziran 2022 yılında Eskişehirspor

Cihangir Cagliyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihangir Cagliyan şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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