Sezon finaliyle izleyicinin içinde ukde bırakan Camdaki Kız dizisi dün sevenleriyle Kanal D ekranlarında buluştu. Yeni sezonun ilk bölümünde de tıpkı sezon finalinde olduğu gibi "Hayri" karakteri gizemini korumaya devam ediyor. Hayri karakterine hayat verecek olan ismin Cihangir Ceyhan olacağı düşünülüyor. Peki, Cihangir Ceyhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Camdaki Kız Hayri Cihangir Ceyhan mı? Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Ceyhan, İstanbul'da yaklaşık 3 yıl kamera önü oyunculuk dersi almıştır. Sonrasında Adana'ya geri dönmüştür. Cihangir Ceyhan'ın 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Filmde gösterdiği performans dolayısıyla umut vaat eden yakışıklı oyuncu, daha sonra internet dizisi olan ve bir dönemin popüler dizisi haline gelen Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış, bu dizi sayesinde yıldızı parlamıştır. Cihangir Ceyhan, asıl çıkışını Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteri ile yaşamıştır. Son olarak Alev Alev diziyle ekranlarda gördüğümüz Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ CİHANGİR CEYHAN MI?

Camdaki Kız'ın sezon finalinde karşımıza çıkan "Hayri" karakterinin gizemi yeni sezonda da devam ediyor. Karaktere hayat verecek oyunculara dair iddialar gün geçtikçe sosyal medyada paylaşılıyor. İki isim üzerinde çok durulan karaktere, Cihangir Ceyhan veya Erkan Koçak Köstengil'in hayat vereceği çok konuşulanlar arasında. Son olarak dün yeni bölümü yayınlanan dizinin ardından Twitter'da büyük bir kesim, Hayri karakterini Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağını savundu.