Cihangir'de tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayan kadın bir de tekme attı!

İstanbul Cihangir'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İrem D. İle Muhammer K. iddiaya göre birlikte yaşadıkları evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

''KONUŞTURMADILAR! BENİ DARP ETTİ''

Tartışmanın büyümesiyle İrem D. eline aldığı bıçakla erkek arkadaşını göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memurları tarafından güçlükle evden çıkartılan kadın gazetecilere de "Ne çekiyorsunuz!" diye bağırdı. Ardından b ir yakınını arayarak yaşanan olayı "Konuşturmadılar. Beni darp etti. Camın üstünde beni darp etti. Şu an polisler geldi" diyerek anlattı.

''SENİ ÖLDÜRECEĞİM''

Öfkesi bir türlü dinmek bilmeyen İrem D., sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak üzere evden çıkarılan Muhammer K.'ya “Seni öldüreceğim" diyerek tekme attı.

Hafif yaralı olan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı'nda bulunan Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birlikte yaşadığı sevgilisini bıçaklayan İrem D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.