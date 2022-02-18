Derya Uluğ'un sevgilisi kim? Asil Gök kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Nihat Hatipoğlu sınavda okunacak dua | Nihat Hatipoğlu sınava girerken okunacak duaZeki Sayın kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?AK Partili Alpay Özalan, ne Tarkan'a ne de muhalefete acıdı, verdi veriştirdi! "Umudu Tarkan olan muhalefet, kümes bile yönetemez"Beşiktaş'ın istediği Caleb Ekuban transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! Gece yarısı duyuruldu!Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımı büyük beğeni topladı "Çok tatlı bir pazar günüydü"On Numara sonuçları 18 Şubat 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 18 Şubat 20222 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri| Otizm Farkındalık Günü görselleriCihangirlik ne demek, TDK'ya göre Cihangirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ramazan ayının son cuma gününde okunacak dua: Cüzdan duası...
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Cihangirlik ne demek, TDK'ya göre Cihangirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cihangirlik ne demek, TDK'ya göre Cihangirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cihangirlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cihangirlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cihangirlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cihangirlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cihangirlik ne demek, TDK'ya göre Cihangirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihangirlik ne demek? Cihangirlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihangirlik kelimesi. Peki cihangirlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihangirlik nedir, cihangirlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CİHANGİRLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihangirlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cihangirlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cihangir olma durumu

CİHANGİRLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu aşılmaz sınırların ötesinde, cihangirlik arzularını kamçılayacak ülkeler yoktu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT