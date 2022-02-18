Cihangirlik ne demek, TDK'ya göre Cihangirlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihangirlik ne demek? Cihangirlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihangirlik kelimesi. Peki cihangirlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihangirlik nedir, cihangirlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİHANGİRLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihangirlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cihangirlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cihangir olma durumu



CİHANGİRLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu aşılmaz sınırların ötesinde, cihangirlik arzularını kamçılayacak ülkeler yoktu.

