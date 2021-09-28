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Cihanşümullük ne demek, TDK'ya göre Cihanşümullük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cihanşümullük kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cihanşümullük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cihanşümullük nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cihanşümullük kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cihanşümullük ne demek, TDK'ya göre Cihanşümullük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihanşümullük ne demek? Cihanşümullük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihanşümullük kelimesi. Peki cihanşümullük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihanşümullük nedir, cihanşümullük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Cihanşümullük kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Cihanşümullük kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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CİHANŞÜMULLÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihanşümullük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cihanşümullük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evrensellik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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