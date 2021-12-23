Cihar ne demek, TDK'ya göre Cihar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cihar ne demek? Cihar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cihar kelimesi. Peki cihar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cihar nedir, cihar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİHAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cihar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cihar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cihar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tavla oyununda dört sayısı



CİHAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ciharıdü, ciharıse, ciharıyek, dörtcihar, şeşcihar

