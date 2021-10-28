Ciharıyek ne demek, TDK'ya göre Ciharıyek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ciharıyek ne demek? Ciharıyek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ciharıyek kelimesi. Peki ciharıyek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ciharıyek nedir, ciharıyek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİHARIYEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ciharıyek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ciharıyek kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ciharıyek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin dörtlü, öbürünün birli düşmesi

