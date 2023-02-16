Cihat Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihat Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihat Aktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihat Aktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihat Aktas 25 Ekim 2000 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cihat Aktaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihat Aktas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gencmnj yapmaktadır. Cihat Aktas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Cihat Aktas'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cihat Aktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihat Aktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cihat Aktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihat Aktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2019 yılında Sakaryaspor

23 Eylül 2020 yılında 1922 Konya

Cihat Aktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihat Aktas şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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