Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından füzeli saldırı düzenlendiğin açıklayan İçişleri Bakanlığı 1 polisin şehit düştüğünü, 1'i ağır 3 polisin de yaralandığını duyurdu. Peki Cihat Şahin kimdir? | Şehit polis Cihat Şahin nereli? İşte ayrıntılar...

CİHAT ŞAHİN KİMDİR?

Cihat Şahin, Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelidir. Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında görevliydi.

Suriye'nin Mare kenti yakınlarında devriye görevi yapan TSK’ya ait konvoya, akşam saatlerinde PKK/YPG’li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle konvoyda bulunan zırhlı araç isabet aldı. Araçta bulunan Suriye Görev Gücünde görevli Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Cihat Şahin şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır." denilen açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT POLİS CİHAT ŞAHİN NERELİ?

Elazığlı, şehit polis Cihat Şahin 34 yaşındaydı. Şahin'in evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Suriye Azez’de şehit olan, polis memuru Cahit Şahin’in Elazığ’ın Palu ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Gaziantep İl Emniyet müdürlüğünde görev yaptığı ve geçici görevlendirme ile Suriye Azez’e gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan Elazığlı Şehit Şahin’in Elazığ Kırklar mahallesinde yaşayan anne ve babasına acı haber verildi.