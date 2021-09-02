Temmuz ayında yaptırdığı anjiyonun ardından yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon dolayısıyla tedavi altına alınan usta tiyatro oyuncusu Fehan Şensoy 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Ünlü tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze töreninde söz alan Cihat Tamer'in konuşması sosyal medyada tepki çekti. Bu kapsamda Cihat Tamer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi dizilerde oynadı? | Cihat Tamer Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde ne dedi? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

CİHAT TAMER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cihat Tamer, 24 Şubat 1943 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de doğmuştur. Tam adı Ahmet Cihat Tamer’dir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu.

1959 yılında Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. 1962 yılında Münir ÖzkulTiyatrosunda profesyonel olarak başladığı tiyatroya sırasıyla, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer - Ercan YazganTiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı.

1986 - 1988 yılları arasında senaristliğini Kandemir Konduk’un yaptığı “Perihan Abla” dizisinde, Perran Kutman, Şevket Altuğ, Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen ile başrolleri paylaşırken diğer rollerde Songül Ülkü, Bilge Zobu, Erdinç Dinçer, Kenan Pars, Erdal Özyağcılar, Leman Çıdamlı, Avni Yalçın gibi isimler oynadı.

1989 - 1990 yılları arasında “Bizimkiler” dizisinde ilk iki yıl oynarken Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Mehmet Akan, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Güzin Özipek ile birlikte rol aldı. Sonra diziden ayrılınca onu yerine Engin Şenkan getirilmiştir.

1992 - 2002 yılları arasında senaristliğini Kandemir Konduk’un yaptığı “Mahallenin Muhtarları” adlı dizide muhtar karakterini canlandırırken Erkan Can, Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Yalçın Gülhan, Filiz Taçbaş, Leman Çıdamlı, Açelya Akkoyun, İsmet Özhan ile birlikte oynadı.

2014 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı “Kadim Dostum” adlı dizinin başlıca rollerinde İlker Aksum, Hamdi Alkan, Cihat Tamer, Murat Eken, Eren Hacısalihoğlu, Metin Yıldız, Tarık Papuççuoğlu yer aldı.

CİHAT TAMER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cihat Tamer'in oynadığı dizi ve filmler:

2015 - Tehlikeyle Flört (Sinema Filmi)

2013 - 20 Dakika (TV Dizisi)

2012 - Uzun Hikaye (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2012 - 2013 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2012 - 2014 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2011 - 2013 - Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2011 - Tövbeler Tövbesi (Egemen) (TV Dizisi)

2010 - Yasemince (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 - Çılgın Kanal (Albay Kemal) (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (Dündar Kara) (TV Dizisi)

2009 - I Saw The Sun “Güneşi Gördüm” (Hakim) (Sinema Filmi)

2008 - Usta (Ender Kaptan) (Sinema Filmi)

2008 - Talih Kuşu (Selim Tellioğlu) (TV Dizisi)

2007 - Zoraki Koca (Recep) (TV Dizisi)

2007 - Beyaz Melek (Huzurevi Müdürü Tayyar) (Sinema Filmi)

2005 - Sen misin Değil misin? (Adnan) (TV Dizisi)

2005 - Aşk Oyunu (TV Dizisi)

2005 - Aşk Her Yaşta (Emin) (TV Dizisi)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca (Başbakan) (Sinema Filmi)

2004 - Zor Adam (Patron) (TV Filmi)

2004 - Paydos (TV Filmi)

2003 - Fişgittin Bey (TV Filmi)

2001 - Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

2000 - Eşref Saati (Şükrü) (TV Dizisi)

1997 - Yasemince (Hikmet/Hakim) (TV Dizisi)

1995 - Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi)

1994 - Şenlik Var (Bilal/Cemal/Kemal) (Sinema Filmi)

1993 - Üçüzler (Kemal/Bilal/Cemal) (Sinema Filmi)

1993 - Kavuşma (Sinema Filmi)

1993 - Düğüm (Sinema Filmi)

1992 - 2002 - Mahallenin Muhtarları (Muhtar) (TV Dizisi)

1992 - Herkesin Hayali (TV Dizisi)

1990 - Kırmızı Kart Osman (TV Dizisi)

1989 - 1990 - Bizimkiler (Şevket ) (TV Dizisi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (Cihat) (TV Dizisi)

1987 - Çark (Patron) (Sinema Filmi)

1987 - Hayallerim, Aşkım Ve Sen (Yönetmen) (Sinema Filmi)

1986 - Yoksul (Mahmut Bey) (Sinema Filmi)

1986 - 1988 - Perihan Abla (Patron Cihat) (TV Dizisi)

1986 - Değirmen (Vali) (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Galip Şenhisar) (Sinema Filmi)

1984 - Dağınık Yatak (Jigolo) (Sinema Filmi)

1984 - Bir Yudum Sevgi (Sinema Filmi)

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle (Öğretmen) (Sinema Filmi)

1980 - Gerzek Şaban (Hırsız) (Sinema Filmi)

1974 - Çılgınlar (Doktor) (Sinema Filmi)

1973 - Behçet Derler Adıma (Sinema Filmi)

1971 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Sinema Filmi)

CİHAT TAMER FERHAN ŞENSOY'UN CENAZE TÖRENİNDE NE DEDİ?

Usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy, Temmuz ayında yaptırdığı anjiyonun ardından yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon dolayısıyla tedavi altındaydı. Ünlü oyuncu, 31 Ağustos Salı günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 70 yaşında hayata gözlerini yuman Şensoy için ilk tören Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Buradaki törenin ardından usta oyuncu Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta sanatçının eşi Derya Baykal, kızları Derya Şensoy ile 9 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, oğlu Mert Baykal, yakınları, sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı. Usta oyuncu kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin alkışları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer'in skanal konuşması sosyal medyada tepki çekti.

Cihat Tamer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı. Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir Ağabey'ine, Erol Ağabey'ine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan"