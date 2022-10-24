Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın"

Devletin FETÖ ile mücadelesinde önemli bir yer tutan FETÖMETRE uygulamasını geliştiren emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi

Tayfun Altuntaş
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Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın"

Türkiye'nin geleceğine kast eden terör örgütü FETÖ ile mücadele sürüyor. Özellikle TSK içindeki FETÖ'cülerin ortaya çıkarılmasında geliştirdiği FETÖMETRE uygulamasıyla dikkat çeken emekli Tümamiral Cihat Yaycı, TV100'de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine değinen Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Yaycı, görevden alınmasını teklif edenler ve kendisine kumpas kuranlar ilse Serdar Atasoy'un general olmasını teklif edenlerden hesap sorulmasını istedi.

Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın

Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum;

- Bana kumpas kuranlardan

- Suç uyduran müfterilerden

- Uydurulan suça istinaden açılan soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alınmamı teklif edenlerden hesap sorunuz ve FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız.

- Rütbelerini Fetullah Gülen’in taktığı Serdar ATASOY’un daha geçen yıl yani 2021'de general olmasını teklif edenlerle, hakkımda soruşturma açtırarak görevden alınmamı teklif edenler arasında bir bağ var mıdır? Yoksa bağdan öte, aynı kişiler midir? Allah rızası için sorgulatın.

Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız, Allah rızası için sorgulatın

Serdar Atasoy

Asıl sorulması gereken soru, “FETÖ’cülerin bu denli kendilerine güvenerek talimat verebilecek kripto üst düzey yetkililerin hâlâ Türkiye’de var olup olmadığıdır.” Eğer böyle yapılar varsa, yarın bir gün FETÖ ile mücadele eden herkesi FETÖ’cü dahi yapar bu yapılar. Bizden uyarması…

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