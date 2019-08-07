Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı yarıda kaldı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Gazişehir Gaziantep'in Katar ekibi Al-Wakrah ile oynadığı hazırlık maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Al-Wakrah ile oynadığı hazırlık karşılaşması rakip takımın bulduğu golün ardından çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Topuk Yaylası'nda oynanan maçta Al-Wakrah takımının bulduğu golün ardından bir futbolcunun Gazişehir Gaziantep yedek kulübesi ve teknik heyetine yönelik çirkin hareketlerde bulunduğu ve olayların bu nedenle çıktığı iddia edildi.

Çıkan olayların ardından Al-Wakrah takımının teknik heyetinin karşılaşmaya devam etmek istemediği ve karşılaşmanın hakemlerinin oyun alanı içerisinde gerekli raporları tuttuktan sonra karşılaşmayı iptal ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA