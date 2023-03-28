Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı

Yozgat'ta çıkan tartışma sonucu eşiyle boşanma aşamasındaki M.T., karısını bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı. Rabia.T.'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi

YAYINLAMA
Google News
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı

Yozgat'ta eşiyle boşanma aşamasındaki M.T., karısını bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı.

Olay Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuğuyla ailesinin evinde yaşayan boşanma aşamasındaki karısı Rabia.T. ile M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.T., karısı Rabia T.'yi ve kaynanası G.G.'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Rabia.T.'nin öldüğünü belirlerken, G.G. ise Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı

RABİA.T.'NİN ÖLÜM HABERİNİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinden kaçan M.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, Rabia.T.'nin cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı
"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!
Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!
Son Haberler
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Arda Turan'a ödül! Bu akşam oyananacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Arda Turan'a ödül! Bu akşam oyananacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor
Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor
Osmanlı mirası meyan şerbeti, bu Ramazan ayında da sofraların gözdesi
Osmanlı mirası meyan şerbeti, bu Ramazan ayında da sofraların gözdesi
Çok Okunanlar
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı
Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı
Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!