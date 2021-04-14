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  3. Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında büyük bölümü yanarak çöken iki katlı ahşap binanın, ayakta kalan ve vatandaşlar için tehlike oluşturan bölümlerini yürüttüğü çalışma ile yıktı.

Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi üzerinde yer alan 120 yıllık tarihi ahşap binada, dün akşam saat 19.00 sularında yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. Alevlere teslim olan tarihi ahşap bina çökerken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından gece saatlerinde bölgeye giderek binanın ayakta kalan ve vatandaşlar için can güvenliği riski oluşturan bölümlerinin yıkılması için çalışma başlattı. Binanın ayakta kalan bölümleri iş makinesi ile yıkılarak muhtemel bir facia yaşanması önlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Çıkan yangında çöken bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı

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