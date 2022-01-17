Çikita muz Ajdar, CHP'nin yeni üyesi olmaya hazırlanıyor! "Ajdar'ı aday koyun, oy vermezsem ş...sizim" Bir döneme damga vuran, "Çikita muz" şarkısıyla milyonlara kendini tanıtan Ajdar, siyasete mi atılıyor? CHP'li isimlerle bir arada olduğu fotoğraf "Ajdar'ı aday koyun oy vermezsem ş...sizim" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Çikita muz, şah damar, nane nane şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Ajdar Anık'ın, CHP'li isimlerle bir arada olduğu fotoğraf internete sızdırıldı. Siyasete atılacağı iddia edilen Anık, sosyal medyada gündem olurken, henüz Cumhubaşkanlığı aday ismini açıklamayan Millet İttifakı'na, Twitter kullanıcılarından "Ajdar'ı aday koyun, oy vermezsem ş...sizim" yorumları geldi. "İKLİM BAKANLIĞINA ALINSIN" Ünlü şarkıcının resimlerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İklim Bakanlığı açacağız" gafını tiye alarak, "Ajdar İklim Bakanlığı'nın başına geçsin" yorumunda bulundular. Ajdar'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ise çok sayıda esprili paylaşım geldi. ?Sizce cumhurbaşkanı kim olmalı?

Diğer adaylar için yorumlarınızı bekliyoruz....#anket #seçim #seçim2023 #cumhurbaşkanlığıseçimleri — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 14, 2022 Büşra Mercimek Haberler, Son Dakika Haberleri AJDAR