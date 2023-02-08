Çikolata bile Vertigoyu tetikleyebilir! Prof. Dr. Turgut Göksoy yazdı!

Baş dönmeleri dünyada acilen doktora başvurmayı gerektiren başlıca nedenler arasında. Her yaşta görülebilen baş dönmeleri, tansiyon değişiklikleri hatta felçlerle dahi karıştırılabilir. Baş dönmesi atakları olarak adlandırılan kriz sırasında ortaya çıkan bulantı ve kusma durumu beyin kanaması olasılığını bile akla getirmelidir.

Hastalığın kalıtsal olduğuna ait epey deliller vardır. Özellikle 30-50 yaş arası doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen bu sorunda tanının kolaylıkla konulamaması nedeniyle hastaların bir çoğunda depresyona neden olur.

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Aslında bu nedenle hastalık hastası olup devamlı hekimlere taşınan bu hastalar o anda hissettikleri berbat duyguyu tarif etmenin çok zor olduğunu söylüyorlar. Bu durumda olan kişilerin kendi vücuduyla etrafındaki dünya arasındaki algılama o an altüst olmakta.



(Bölge Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turgut Göksoy Kimdir?

HAREKET YANILSAMASI

Baş dönmesi ve dengesizlik birbirinden farklı iki kavramdır. Vertigo genelde baş dönmesini tarif etmek için kullanılır. Vertigolu hasta gözünü açtığında tıpkı kendi etrafında dönen kişilerin çevresindeki her şeyin döndüğünü gördüğü gibi çevredeki tüm nesnelerin hızla kaydığını görür, daha doğrusu böyle sanır. Beraberinde genelde bulantı veya kusma görülür. Gözünü kapattığında bu sorun daha da artarak devam eder.

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DENGESİZLİK KAVRAMI

Dengesizlik durumunda sersemlik duyusu ve daha hafif baş dönmeleri vardır. Tıpkı kendini sarhoş gibi hisseden, etrafını puslu bir şekilde gören bu hastaların kendini bir türlü dengede hissedememeleri tipiktir. Yürürken onlara yer ayaklarından kayıyor gibi gelir. Başlarını çevirdiklerinde gördükleri herşey kararıyormuş gibi olur. Bu anlatılanlar deniz tutması geçiren kişilere benzer sorunlardır. Bu sorunu yaşayanların kalabalık yerlerden kaçmaları çok tipiktir. Kalabalık alışveriş merkezlerine, metroya, otobüse binmekten kaçınmaları onları zamanla toplumdan soyutlamaya başlar. Uzun süren stres, uykusuzluk durumları, zayıflama amacıyla yapılan sert rejimler, geçirilmiş ameliyatlar baş dönmesi krizlerini tetikleyebilir.

VERTİGOYU BAŞLATANLAR

Bazen rejim yapmanın tersine, hastalarda aşırı karbonhidrat ya da protein yüklenmesi de atakları başlatabilir. Mayalanmış gıda veya içeceklere, bazı çiğ meyvelere veya tahıllara karşı hassasiyet olabilir. Kahve, çikolata aynı şekilde vertigoyu tetikleyebilir.

Bahar ayları ve lodos havalardaki barometrik değişimler, seyahatler özellikle uçak yolculukları hastalığı artıran nedenler arasındadır. Düşük tansiyon, düzensiz uyku, kabızlık, âdet sırasında vücutlarında ödem gelişenlerde vertigo eğilimi söz konusu olabilir. Akşamları ileri düzeyde yorgunluk hissedilmesi ve unutkanlıklar başlaması uzun süren baş dönmesi sorunu yaşayanların ileride karşılaşacakları sorunlardan bazı örnekler.

İLGİLİ UZMANLIK DALLARI

Şiddetli baş dönmesi geçiren hastalar o anda konuyla ilgili olsun olmasın acilen bir doktor arayışındadır.

Aniden başlayan şiddetli baş dönmesi olan vertigolu hastalar çok farklı branşlarda çalışan uzman doktorlara başvurmaktadırlar. Acil servise, siddetli baş dönmesi krizi ile gelen bir hastayı muayene eden acil hekim olayın nedenine inecek bir yaklaşımı o an için gösteremez.

O anda veya daha sonraki günde genellikle nöroloji veya beyin-sinir cerrahisi uzmanının konsültasyonu talep edilir. Onların muayenesinde de olayı izah edecek ve acil girişimi gerektirecek hiçbir şey bulunmayabilir.

Psikiyatri doktorları vertigo krizi sırasında hastayı görmüşlerse belki panik atak tanısı bile koyabilir.



Dahiliye uzmanları bu baş dönmesinin tek nedeninin tansiyon düşme veya çıkmasına bağlı olabileceği inancındadırlar. Tansiyon düşüklüğü aslında bu hastaların neredeyse hepsinde vardır. Fakat baş dönmesi krizlerinde yapılan tedaviyle tansiyon normale getirilse bile baş dönmesinin kaybolmaması hekim ve hastada yeniden telaşın başlamasına yol açar.

Olayla ilgilenebilecek diğer bir branş ise Kulak Burun Boğaz uzmanlarıdır.

Baş dönmesi nedenlerinin yaklaşık yarısının boyun kaynaklı veya yaşlılığa bağlı olması durumu konuyla ilgilenecek bir diğer branşı daha öne çıkarır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Alanıdır.

Prof. Dr. Turgut GÖKSOY

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Önemli Bilgilendirme: Bu sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

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