Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşları, İş İlanları

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Tanımı; Krema basma makinesinin ayarlarını yapan çalışmasına nezaret eden ve bisküvi ürünlerinin çikolata ile kaplanması işlemlerini yapan kişidir.

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Maaşları

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

a) Üretim planına göre makinenin ayarlarını yapmak,

b) Çikolata kaplama makinesini çalıştırmak,

c) Bisküvilerin banttan düzenli bir şekilde gelmesini kontrol etmek,

d) Düzensiz gelen bisküvileri düzeltmek,

e) Çikolata kaplama makinesinin çalışmasına nezaret etmek,

f) Fazla ya da eksik krema basılmış ise müdahale etmek,

g) Makinenin basit bakım onarımını yapmak,

h) Vardiya bilgilerini aktarmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çikolata Kaplama Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8160.13 olarak belirlenmiştir

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