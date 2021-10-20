Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü ne iş yapar, Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Tanımı;

Üretim öncesi hazırlık yapan, çikolata hamurunu şekillendirmeye hazırlayan, kalıpla çikolata şekillendiren, çikolata ile kaplama ve dolgulu çikolata yapan, bu işlemlerin yapıldığı makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Maaşları

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 4.250- TL’dir. En düşük Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Ne İş Yapar?

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek,

d) Üretim öncesi hazırlık yapmak,

e) Makine ve ekipmanları üretime hazır hale getirmek,

f) Ekipmanların ve hatların sanitasyonunu sağlamak,

g) Hammadde, katkı maddeler, işlem yardımcısı malzemeleri temin etmek,

h) Çikolata hamurunu çikolata ve çikolata ürünleri üretimine hazırlamak,

i) Çikolata hamurunu servis tankına almak,

j) Çikolata hamurunu temperlemek,

k) Sade/çeşnili çikolata üretmek,

l) Kalıpları hatta yerleştirmek

m) Çikolata basma makinesinin (depozitör) ayarlarını yapmak,

n) Çikolata hamurunu şekillendirmek,

o) Dolgulu çikolata üretimi yapmak,

p) Dolgu malzemesini doluma hazırlamak,

q) Dolgulu çikolata şekillendirmesi yapmak,

r) Çikolata ile kaplama yapmak,

s) Kaplama makinesi ayarlarını yapmak

t) Kaplanacak yarı mamulü hazırlamak

u) Yarı mamulü çikolata hamuru ile kaplamak

v) Ambalajlama ve etiketleme yapmak,

w) Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

x) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü mesleğinin meslek kodu 8160.14 olarak belirlenmiştir



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