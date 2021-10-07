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Cilacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Cilacı Maaşları, Cilacı İş İlanları

Cilacı Mücevher ve takıların yüzeylerinin parlatılması (polisaj) işlemlerini yapan nitelikli kişidir. Cilacı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Cilacı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Cilacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Cilacı Maaşları, Cilacı İş İlanları

Cilacı görev tanımı nedir, Cilacı ne iş yapar, Cilacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cilacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cilacı Tanımı;

Mücevher ve takıların yüzeylerinin parlatılması (polisaj) işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Cilacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Cilacı Maaşları

Cilacı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Cilacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cilacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Cilacı İş İlanları İçin Tıklayın

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Cilacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Cilacı Ne İş Yapar?

Cilacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    İş organizasyonu yapmak,
b)    Çevre koruma önlemleri almak,
c)    İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,
d)    Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,
e)    Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak,
f)    Alaşım metali ve kimyasalları belirlemek,
g)    Alaşım metal oranlarını bularak maliyet çıkarmak,
h)    Alaşım metallerini eriterek tel ve levha hazırlamak,
i)    Ürünü cilalayarak yüzey kalitesini artırmak,
j)    Sipariş Formu hazırlamamak,
k)    Ürünü teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cilacı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Cilacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Cilacı mesleğinin meslek kodu 7313.30 olarak belirlenmiştir

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