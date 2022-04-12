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  3. Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Kış aylarında yüzeyi buz kütlesine dönüşen, üzerinde birçok etkinlik yapılan Çıldır Gölü'ndeki 80 cm'lik kar kütlesi erimeye başladı.

Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan, 123 km2 alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölüdür. Kışın yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buzla kaplanan göl yaklaşık 4 ay boyunca böyle kalıyor. Üzerinde birçok  etkinlik yapılıyor, buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile eskimo usulü balık avı ile ziyaretçilerini cezbediyor. 

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı

Kış ayında 80 santimetre buzla kaplanan Çıldır Gölü eriyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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