Çıldır kültürü Kocaeli’ye taşındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Çıldır ilçesi Akkiraz Köyü Derneği tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Birlik Beraberlik Gecesi'nde Ardahan'ın kültürü Kocaeli'ye taşındı.

Ardahan ili Çıldır ilçesi Akkiraz Köyü Derneği, düzenlediği 4. Geleneksel Birlik Beraberlik Gecesi ile şehrinin kültürünü Kocaeli'ye taşıdı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ahmet Pembeoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecede, Ardahan'ın ve Çıldır ilçesinin kültürü ve yöresel yemekleri tanıtıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gece, davetlilerin yöresel folklor oyunları ile doyasıya eğlenmesiyle başladı.

Azeri dansı ve "Şah Bezeme" oyununun ardından gecede bölgenin yöresel yemekleri de tanıtıldı. "Kete", "Feselli", "Mafiş" ve "Kaz eti" gibi bölgeye ait birçok yöresel yemek tanıtılarak vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar tarafından geceye yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Ardahan ili Çıldır ilçesi Akkiraz Köyü Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Bilgi, Çıldır kültürünü tanıtmaktan ve Ardahan'a kilometrelerce uzaklıktaki Kocaeli'de bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA