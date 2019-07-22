Çılgın aşık dehşeti

Bursa'da çılgın aşık önce sevdiği kadını, sonra da kendini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay Yıldırım'a Hacıseyfettin Mahallesi Karadavut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahit Y, uzun zamandır aşık olduğu H.N'nin iş yerine geldi. Bir süre burada tartışan ikiliden Zahit Y, üzerindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. H.N'yi 2 yerinden bıçaklayan Zahit Y, daha sonra aynı bıçakla kendini karın boşluğundan yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürürken, polis ise olay yerinde incelemelere başladı.

Vatandaşlar, sesleri duyunca kadının iş yerine girip baktıklarını, o esnada H.N'nin kanlar içinde yerde yattığını, şüphelinin aynı bıçakla kendisini de yaraladığını söyledi.

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA