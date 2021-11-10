Çılgın Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 10 Kasım 2021 Çarşamba | Bugün Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021  

Şans oyunu denince ilk akla gelen ve haftanın üç günü heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto'da heyecan 10 Kasım Çarşamba gününde devam ediyor. Büyük ikramiyesini kazandırdıktan sonra yeniden yapılan çekilişlerle talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto'da devreden büyük ikramiye 86 milyon 57 bin 367 TL oldu. Bu kapsamda kuponlarını doldurarak şanslı numaraları bulmaya çalışan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için Çılgın Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 10 Kasım 2021 Çarşamba| Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021 başlıklarını internet arama motorlarında aratıyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BUGÜN 10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto Çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazanan numaraları aşağıdan ulaşabilirsiniz.

10 Kasım 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: ------------------ Joker: ---- Süper Star: ----

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 Kasım 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 36- 25- 56- 54- 61- 16 Joker: 4 Süper Star: 84

06 Kasım 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 23- 35- 37- 52- 59- 65- Joker: 73 Süper Star:28

03 Kasım 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 16-24-40-57-68-78 Joker: 37 Süper Star: 1

01 Kasım 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 34-44-62-69-72-86- Joker: 27 Süper Star: 70

30 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 41-54-36-55-64-40 Joker: 48 Süper Star: 16

27 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-18-25-36-45-65 Joker: 26 Süper Star: 24

25 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 7-22-30-37-60-67 Joker: 61 Süper Star: 31

23 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 81- 26- 36- 80- 74- 49 Joker: 61 Süper Star: 16

20 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Çekiliş sonuçları: 5-11-30-40-56-61- Joker: 46 Süper Star: 62

18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 23-26-34-44-46-56-49 (Joker)

16 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 17-24-27-47-57-68-13 (Joker)

13 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 5-39-58-60-66-75-86 (Joker)

11 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 17-42-50-76-84-89-12 (Joker)

9 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 16-50-69-18-86-52-17(Joker)

6 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-3-4-36-44-89-34 (Joker)

4 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 1-19-26-41-69-77-90 (Joker)

2 Ekim 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 43- 80- 15- 33- 63- 90- 86(Joker)

29 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 11-14-24-47-67-84-90 (Joker)

27 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 29-32-50-61-80-84-24 (Joker)

25 Eylül 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 4 - 22 - 24 - 27 - 72 - 77 - 32 (Joker)

22 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 11-13-37-42-59-82-78 (Joker)

20 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları:1 -12-15-16-20-70-54 (Joker)

18 Eylül 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 9-19-47-48-67-90-20 (Joker)

15 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları:6-33-49-65-68-80-20 (Joker)

13 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 9-12-20-25-41-89-76 (Joker)

11 Eylül 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 18- 3 - 19- 11 - 4 - 32 - 28 (Joker)

8 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları:23-51-53-58-68-75-54 (Joker)

6 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları:16-38-50-56-77-82-85 (Joker)

4 Eylül 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 3 - 21 - 27 - 32 - 40 - 49 - 26 (JOKER)

2 Eylül 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5-8-21-27-50-78-20 (Joker)

30 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 30-46-48-68-87-88-42 (Joker)

28 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 80 - 66 -16- 89- 58- 25- 55 (Joker)

25 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları: 22-34-49-54-63-89-57 (Joker)

23 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 12-14-23-31-32-87-77 (Joker)

21 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 14-40-41-44-72-77-43 (Joker)

18 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 36-41-48-59-64-84-54 (Joker)

16 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekilişi sonuçları: 29-44-45-67-84-86-5 (Joker)

14 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekilişi sonuçları: 2-71-80-5-64-44 ve 54 (Joker)

11 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 8-35-38-57-74-80-16 (Joker)

09 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 22-30-42-44-66-77-18 (Joker)

07 Ağustos 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 85- 86-6-49-43-83- 55 (Joker)

04 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 23-33-35-51-59-67-89 (Joker

02 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 6-10-26-65-69-90-49 (Joker)

31 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 15 - 14 - 16 - 36 - 8 - 64- 33 (Joker)

28 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Çekiliş sonuçları: 18-20-33-40-74-86-68 (Joker)

26 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 1-8-50-68-83-87-43 (Joker)

24 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 24 - 75 - 13 - 47 - 73 - 76 - 10 (JOKER)

21 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 8-22-52-60-83-89-39 (Joker)

19 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-9-31-61-85-88-83 (Joker)

17 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 1-5-6-43-52-55-84 (Joker)

14 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 12-44-45-52-67-71- 55 (Joker)

12 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-19-23-51-73-90-42 (Joker)

10 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 66-73-58-8-71-46-84 (JOKER)

7 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 11-23-42-47-48-59-18 (Joker)

5 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 29-60-62-63-76-81-87 (Joker)

3 Temmuz 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 14 - 84- 76- 56 - 85- 52 - 35 ( Joker)

30 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 40-53-55-67-78-87-13 (Joker)

28 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 7-44-45-57-62-66-88 (joker)

26 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto: 7-22-26-31-82-84-33 (JOKER)

23 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto Sonuçları: 28-48-59-61-65-67-47 (Joker)

21 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 8-25-46-52-77-79-48 (Joker)

19 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 21-24-25-48-72-76-43 (Joker)

16 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 10-12-17-40-52-83-57 (Joker)

14 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13-23-40-41-62-77-1 (Joker)

12 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5-13-15-37-52-78-88 (Joker)

09 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 15-26-61-66-79-82-80 (Joker)

07 Haziran 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 24-52-60-62-87-89-32 (Joker)

05 Haziran 2021 Cumartesi: Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-7-30-32-67-73-34 (Joker)

02 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 16-43-46-48-60-72-80 (Joker)

31 Mayıs 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 6- 21-32-58-88-90-82 (Joker)

29 Mayıs 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 7 - 17 - 39 - 44 - 55 - 67 - 63(JOKER)

26 Mayıs 2021 Çarşamba Çılgın Sayısa Loto sonuçları: 47-48-49-52-58-85-15 (Joker)

24 Mayıs 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 7-16-59-69-78-89-8 (Joker)

22 Mayıs 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 56- 80-1-11-59-81-40 (Joker)

19 Mayıs 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 10-11-24-53-71-90-77 (Joker)

17 Mayıs 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 21-46-48-62-89-90-6 (Joker)

15 Mayıs 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 17- 29-52-74-77-85- 9 (Joker)

12 Mayıs 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13-43-45-70-76-86-7 (Joker)

10 Mayıs 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 7-19-49-55-61-89-53 (Joker)

8 Mayıs 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 1 - 15 - 43 - 62 - 64 - 85 - 57(Joker)

5 Mayıs 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 1-3-21-58-70-82-5 (Joker)

3 Mayıs 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 3-12-60-65-67-85-49 (Joker)

1 Mayıs 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 14 15 17 54 68 82 88 (joker)

28 Nisan 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 1-15-32-50-55-69-17 (Joker)

26 Nisan 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto: 3-34-42-52-66-70-28 (Joker)

24 Nisan 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 6-19-29-51-62-81-30 (Joker)

21 Nisan 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13-33-58-74-78-89-46 (Joker)

19 Nisan Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 12-23-56-79-82-86-5 (Joker)

17 Nisan 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 27-39-56-73-83-84-23 (Joker)

14 Nisan 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 2-4-21-37-63-73-81 (Joker)

12 Nisan 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 18-48-66-72-88-90-5

10 Nisan 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5 - 21 - 30 - 43 - 45 - 60 - 39 (joker)

7 Nisan Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13-53-64-69-78-80-42

5 Nisan Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 19-35-39-62-64-86-90

3 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 8 - 34 - 39- 65 - 72 - 73 - 11 (joker)

31 Mart Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları:1 -3-59-83-84-88-37 (Joker)

29 Mart Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 5-21-41-51-56-66-23 (Joker)

27 Mart 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 3, 11, 21, 28, 62, 83 ve JOKER: 7

24 Mart 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 3- 4 -11-22-37-88-43

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI 10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

10 Kasım 2021 Çarşamba gününe ilişkin Çılgın Sayısal Loto Çekilişi sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO İSİM Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Milli Piyango Genel İdaresi tarafından oynatılan sayısal loto oyunları Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından işler, 1 Ağustos itibarıyla devredildi.

Devrin ardından şans oyunlarının işleyişine yönelik tüm çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi MPİ'de olacak.

Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına TVF'ye devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecek.

Yüklenici firmayla 10 yıllık sözleşme imzalanırken, süre sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal loto oyununda bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

SEN SEÇ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenektir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.