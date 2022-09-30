Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Çılgın Dondurmacı olarak anılan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Mehmet Dinç'in kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
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Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
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