Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla ünlenen Mehmet Dinç, zamanla öyle bir fenomen haline geldi ki dünyanın pek çok yerinden gelen turistler, Çılgın Dondurmacı ile dans etmek için akın akın Antalya'ya gitti.

Şu anda da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Mehmet Dinç, Antalya'nın Lara ilçesinde dondurmacılık yapmaya devam ediyor.