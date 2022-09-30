Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Çılgın Dondurmacı olarak anılan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Mehmet Dinç'in kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Peki Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 1

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta ve Youtube'da yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in hayatıyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlar dondurmacının yerinin nerede olduğunu ve Mehmet Dinç'in biyografisini merak ediyor. Peki Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 2

ÇILGIN DONDUMACI'NIN YERİ NEREDE?

Vatandaşlar, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Çılgın Dondurmacı'nın nerede olduğunu merak ederek araştırıyor. Peki Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede?

İlk olarak Shakle Habetek isimli Arapça şarkı ile tanınır hale gelen Çılgın Dondurmacı, daha sonra kendi parçası olan Kalbimsin adlı şarkıyı çıkararak fenomen olmuştu.

Mehmet Dinç'in sahibi olduğu ve turistler tarafından akın akın ziyaret edilen Çılgın Dondurmacı, Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor.

Şehir merkezine yakın olan dondurmacı, Akkapark AVM'nin önünde bulunuyor. Ulaşımı oldukça kolay olan dondurmacıya ilgi oldukça fazla.

Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 3

ÇILGIN DONDURMACI LAKABIYLA ÜNLENEN MEHMET DİNÇ KİMDİR, ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Çılgın Dondurmacı adıyla tanınan Mehmet Dinç, 1982 doğumludur. Aslen Hatay Antakyalıdır. Doğduğu yöre nedeniyle Arapça ve Kürtçeyi çok akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Kendisini fenomen haline getiren Arapça şarkıcı "Kalbimsin" de Mehmet Dinç'e aittir.

İnşaat, pastanecilik gibi pek çok farklı sektörde çalışan Mehmet Dinç, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İşletme Enformatiği bölümünde okumuştur.

Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 4

Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla ünlenen Mehmet Dinç, zamanla öyle bir fenomen haline geldi ki dünyanın pek çok yerinden gelen turistler, Çılgın Dondurmacı ile dans etmek için akın akın Antalya'ya gitti.

Şu anda da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Mehmet Dinç, Antalya'nın Lara ilçesinde dondurmacılık yapmaya devam ediyor.

İlgili Haberler
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı sütyensiz, külotsuz müşterisini öyle bir oynattı ki! "İmanım gitti rüyama gelmesi için..."
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı sütyensiz, külotsuz müşterisini öyle bir oynattı ki! "İmanım gitti rüyama gelmesi için..."
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın kadın müşterisinin vücudundaki o yer dans ettikçe şişti! İzleyen kendine gelemedi! "İlk kez böyle bir şey görüyorum"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı'nın kadın müşterisinin vücudundaki o yer dans ettikçe şişti! İzleyen kendine gelemedi! "İlk kez böyle bir şey görüyorum"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, dapdar tulum giyen kadın karşısında daha fazla dayanamadı! İzleyenler ter döktü! "Dondurmacının her yeri açıldı"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, dapdar tulum giyen kadın karşısında daha fazla dayanamadı! İzleyenler ter döktü! "Dondurmacının her yeri açıldı"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, hamile müşterisini kolundan sürükleyip içeri soktu! İzleyenlerin gözü döndü! "Şu rezilliğe bak Allah ıslah etsin"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, hamile müşterisini kolundan sürükleyip içeri soktu! İzleyenlerin gözü döndü! "Şu rezilliğe bak Allah ıslah etsin"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı ile Çılgın Çöpçü Antalya'yı dağıttı! "İki çılgın bir araya gelmemeliydik"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı ile Çılgın Çöpçü Antalya'yı dağıttı! "İki çılgın bir araya gelmemeliydik"
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, "İzlenme rekorları kıran o kadın" diyerek paylaştı! Zayıflıktan kemikleri sayılıyor! İzleyenler ekrandan gözünü alamadı!
TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı, "İzlenme rekorları kıran o kadın" diyerek paylaştı! Zayıflıktan kemikleri sayılıyor! İzleyenler ekrandan gözünü alamadı!
Son Haberler
Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan adamdan çirkin hareketler! Zihinsel engelli kıza tacizde bulundu!
Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan adamdan çirkin hareketler! Zihinsel engelli kıza tacizde bulundu!
Kerem Bürsin'in kan revan içindeki fotoğrafı hayranlarını korkuttu! Yeni rolünü tanıtan Bürsin, paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı!
Kerem Bürsin'in kan revan içindeki fotoğrafı hayranlarını korkuttu! Yeni rolünü tanıtan Bürsin, paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı!
Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Çılgın Dondurmacı'nın yeri nerede? Çılgın Dondurmacı lakabıyla ünlenen Mehmet Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! İstanbulkart'ı olanların dikkatine! Ekim ayında sona erecek!
Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?
Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Hastalığı neydi?
Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...
Hanife Gürdal kimdir, kaç yaşında, nereli, kimle evli? İşte evlilik programıyla fenomen olan Hanife Gürdal'ın biyografisi...
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 30 Eylül 2022 Cuma ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem
Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2022 Cuma| Aslan geçmişi kurcalama, Akrep biraz sakinleş...
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2022 Cuma| Aslan geçmişi kurcalama, Akrep biraz sakinleş...
Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...
Jale İnan kimdir, ne zaman, neden vefat etti, mesleği ne, neden doodle oldu? İşte Jale İnan'ın biyografisi...
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!