Çılgın projesi için destek bekliyor

Mitolojik hikayeleri ve tarihi kalıntılarıyla ön plana çıkan Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olma özelliğini taşıyan Giresun Adası için hazırlanan çılgın teleferik projeleri için destek bekleniyor.

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği (GİSİAD) tarafından 2020 yılında hazırlanan Giresun Adası'na teleferik ve yat limanı projeleri içi hala gündemde olsa da bu çılgın projenin hayata geçirilememesi GİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Gezmiş'i üzüyor. Gezmiş, hem istihdama hem de şehrin turizmine önemli katkılar sağlayacak Giresun Adası'na teleferik projesinin dünyada Hong Kong'dan sonra ikinci proje olduğunu söyledi.

GİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Gezmiş, "Bölgeler arası kalkınmışlık farkını ve Giresun'un ekonomik yönden geri kalmışlığını ortadan kaldırmak için ilimize istihdam oluşturacak makro yatırımlar yapılmalıdır. Aksi halde nüfusu yıldan yıla küçülen ilimizde göç durmayacaktır. İlimize dışardan nüfus çekecek, turizm değerini artıracak projeler lazım. GİSİAD olarak bu konu hakkında üzerimize düşen görevi yapıyor ve şehrimiz için istihdam sağlayıcı, katma değer katacak yeni bir makro hedef öneriyoruz. Giresun Adası'na teleferik projesi de bunlardan birtanesidir" dedi.

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"Dünyada ikinci proje olacak"

"Ada'ya Teleferik ve Gemilerçekeği Yat Limanı" projelerinin dünyada ikinci proje olacağını kaydeden Gezmiş, "Karadeniz'in tek adası olan Giresun Adası'na teleferikle ulaşım projesi, Hong Kong'dan sonra dünyada ikinci örnek olacaktır. Ada ile kara arasındaki en yakın mesafe Aksu Deresinin denize döküldüğü yerdeki dolgu alanıdır. Bu mesafe yaklaşık bin 400 metredir. Doldu alanı denize doğru itilerek düzleştirildiğinde bu mesafe daha da kısalarak bin 300 metrelere kadar düşebileçektir. Biz de diyoruz ki dünyada tek örneği olan Hong Kong'dan sonra deniz üzerinde adaya seyahat projesinin ikincisi de Giresun'da olsun. Adanın doğal yapısını bozmamak adına teleferik direğinin adanın hemen üzerinde değil, adanın 20 metre açığına yapılacak olan bir platforma konumlandırılabilir. 70 metre yüksekliğinde toplam 3 adet direkle ve 700 metre salınım boyuyla deniz üzerinde eşsiz bir seyahat vaat eden bu proje, bölgeye turist akışı sağlayacaktır. Adadaki platform üzerine kurulabilecek döner bir restoran da panoramik bir manzara sunacaktır. Teleferik kabinleri de cam yapılarak seyahat esnasında deniz izlenebilecektir" diye konuştu.

"Yap-İşlet-Devret modeliyle projeye talibim"

Proje maliyetiyle ilgili de bilgi veren GİSİAD Başkanı Gezmiş, "Giresun'u çekim merkezi haline getirecek olan bu teleferik projesinin maliyeti yaklaşık 40 milyon dolar civarındadır. Yatırımcı açısından da karlı olabilecek bu proje kendini 6 yılda amorti edebilecektir. Bu bir vizyon ve mega projedir. Bu proje devlet tarafından da yapılabilir, yap işlet devret modeliyle de yapılabilir. Bu projenin yapılabilmesi için ada SİT alanı olduğu için Bakanlar Kurulu Kararı lazım. Bakanlar Kurulu Kararı alındıktan sonra buranın ihaleye çıkması lazım. Bu şekilde devletin kasasından bir kuruş çıkmadan Giresun'a dünyada ikinci olabilecek bir proje kazandırılabilir. Bu projenin yerel yönetim ve milletvekilleri tarafından takip edilerek gerekli kararın alınmasını öneriyoruz. Projenin yap işlet devret modeliyle ihaleye çıkması halinde talipli olmaması durumunda da ben şehrim adına böyle bir projenin yapımı için ihaleye girmeye talibim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)