11 Kasım Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Çılgın Sayısal Loto'nun son çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 78 milyonu aştı. Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaraların hangileri olduğu merak konusu oldu. Şans oyunu severler Çılgın Sayısal Loto'nun 11.11.2020 tarihli çekilişinin sonucunu merak ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? Çılgın Sayısal Loto bu hafta da devir etti mi? ve son olarak Sayısal Loto nasıl oynanır? gibi soruların cevabı haberimizde.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 KASIM ÇARŞAMBA

11 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız: ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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7 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Kasım tarihli çekilişinde kazanan numaralar açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

4 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları : 7 - 8 - 39 - 55 - 61 - 72 - 60 (Joker)

7 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 16- 85 - 64 - 88 - 73 - 43 - 24 (Joker)

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturulan bir şans oyunudur. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da şanslı sayılardan en az 2, en çok ise 6 adet sayıyı bilenler farklı tutarlarda ikramiye kazanmaktadır. Her düzenlenen çekilişte kürede bulunan 90 numaradan 6 sayı + 1 sayı (Joker) çekilmektedir. Buna göre; Çılgın Sayısal Loto'da kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara sayısına göre değişmektedir. Çılgın Sayısal Loto oynayan kişiler isterlerse kolonları kendileri doldurabilecekleri gibi sayıları doğrudan bayiye belirterek ya da “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabilmektedirler. 18 yaşın altında bulunan kişilerin oynayamayacağı Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın 3 günü yapılmaktadır. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'3 kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Şans Merkezi isimli çekiliş stüdyosunde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Haftanın 3 günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılardan 6 tanesi seçilip kolon oluşturulan bir şans oyunudur. Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilindiği takdirde farklı miktarlarda ikramiye kazanılabilmektedir.

Bu şans oyunu için, Milli Piyango'nun resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından profil oluşturup çevrimiçi kupon doldurabilir ya da Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak oyun oynanabilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto'nun her çekilişinde küre içerisinde bulunan 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilmektedir. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çekilen 6 sayının ardından joker sayısı olarak 1 sayı çekilir. Joker sayısı kenara konulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Çılgın Sayısal Loto'da kazanma oranı şans oyunuseverlerin oynadığı kolon ve bildiği sayı adedine göre değişmektedir

Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Çekilişte “5+1 bilen” kişiler ise 5 rakamı doğru tahmin eden ve 6. rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonu yapan kişilerdir.

Çılgın Sayısal Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bilenler de kazanmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto kuponları oynayan kişiler tarafından doldurulabileceği gibi, önceden oynanmış hazır bilet satın alınarak da oynanabilir. Bu şans oyununda "Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam da seçilebilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın 3 günü gerçekleşmektedir. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen çekilişler Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalından canlı olarak izlenebilmektedir.

Şans oyunuseverler tarafından oynan her kolon yalnızca 3 TL’dir.

18 yaşın altındakiler Çılgın Sayısal Loto ya da başka bir şans oyunu oynayamaz.