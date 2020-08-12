Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 12 Ağustos 2020 | Milli Piyango İdaresi

12 Ağustos sayısal Loto sonuçları burada! Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Şans oyunu severler heyecanla 12 Ağustos 2020'de belirlenecek Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Peki bu haftaki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? Sayısal Loto bu hafta da devir etti mi? Sayısal Loto'dan en çok çıkan rakamlar?, Sayısal ikramiyesi nereden alınır? ve son olarak Sayısal Loto nasıl oynanır? gibi soruların yanıtı haberimizde.

12 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Şanslı numaralar: 4 - 1 - 17 - 63 - 51 - 19 + 6 (JOKER)

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

-İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

-Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

-Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

-Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

-Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

-Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden de ulaşmak mümkün.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango'nun sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur.

18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.