Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 17 Ekim 2020 Cumartesi | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı

17 Ekim 2020 Cumartesi gününün Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Şans oyunu severler heyecanla 17 Ekim'de sonucu belirlenecek Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Son oynanan 8 çekilişte 31 çekilişte 6 bilen çıkmazken 70 milyon 908 bin 470 TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyenler Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 17 Ekim 2020 Cumartesi | Milli Piyango İdaresi | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı konularını merak ediyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 EKİM 2020 CUMARTESİ

Milli Piyango İdaresince çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Ekim tarihli çekilişinde kazanan numaralar açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

14 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları :14 - 26 - 28 - 62 - 74 - 84 - 21 (Joker)

17 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

17 Ekim 2020 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonucunuzu öğrenmek için linke tıklayınız.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal loto oyununda bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

SEN SEÇ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenektir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.