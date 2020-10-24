24 Ekim 2020 Cumartesi gününün Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Şans oyunu severler heyecanla 24 Ekim'de sonucu belirlenecek Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Son oynanan 35 çekilişte 6 bilen çıkmazken 73 milyon 42 bin 626 TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyenler Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Ekim 2020 Cumartesi | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı, Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarı |Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE TUTARI

Milli Piyango tarafından çekilen Çılgın Sayısal Loto'da şimdiye kadar çekilen 35 çekilişte kazanan çıkmadı. Çılgın Sayısal Loto'da 73 milyon 42 bin 626 TL'lik ödülün sahibi numaraları bilen olursa talihli kişiye verilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 24 EKİM 2020 CUMARTESİ

Milli Piyango İdaresince çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Ekim tarihli çekilişinde kazanan numaralar belli olduğu anda haberimiz güncellenecektir.

21 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 13, 22, 37, 43, 66, 67 ve joker 85

24 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

24 Ekim 2020 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonucunuzu öğrenmek için linke tıklayınız.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Müşterek bir havuz oyunu olan Çılgın Sayısal Lotoda her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. Ayrıca Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda bir kolonda bulunan 90 numaradan 6 tanesi işaretlenmektedir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir, birden fazla kolon işaretlenebilir.

SEN SEÇ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenektir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU NEDİR?

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.