Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Ocak Çarşamba günkü çekilişi için heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 96 milyon Türk Lirası'nı aştı. Bu kapsamda Çılgın sayısal loto sonuçları 13 Ocak 2021 Çarşamba | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 OCAK ÇARŞAMBA

13 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar: 18 28 41 57 71 88 58 (Joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 13 Ocak Çarşamba günü düzenlenen çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı.

4 bilen 232 kişi 3.396,45 TL, 3 bilen 9.368 kişi 105.10 TL, 2 bilen 140.668 kişi ise 10.50 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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11 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

11 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar: 06 20 32 54 73 88 11 (joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 11 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde 6 ve 5+1 bilen olmadı.

5 bilen de çıkamayan Çılgın Sayısal Loto'da 4 bilen 221 kişi 3.340,55 TL, 3 bilen 7.931 kişi 116.35 TL 2 bilen 128.444 kişi 10.75 TL kazandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturulan bir şans oyunudur. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da şanslı sayılardan en az 2, en çok ise 6 adet sayıyı bilenler farklı tutarlarda ikramiye kazanmaktadır. Her düzenlenen çekilişte kürede bulunan 90 numaradan 6 sayı + 1 sayı (Joker) çekilmektedir. Buna göre; Çılgın Sayısal Loto'da kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara sayısına göre değişmektedir. Çılgın Sayısal Loto oynayan kişiler isterlerse kolonları kendileri doldurabilecekleri gibi sayıları doğrudan bayiye belirterek ya da “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabilmektedirler. 18 yaşın altında bulunan kişilerin oynayamayacağı Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın 3 günü yapılmaktadır. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'3 kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Şans Merkezi isimli çekiliş stüdyosunde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanmaktadır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Haftanın 3 günü olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılardan 6 tanesi seçilip kolon oluşturulan bir şans oyunudur. Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilindiği takdirde farklı miktarlarda ikramiye kazanılabilmektedir.

Bu şans oyunu için, Milli Piyango'nun resmi web sitesinden veya mobil uygulamasından profil oluşturup çevrimiçi kupon doldurabilir ya da Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak oyun oynanabilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto'nun her çekilişinde küre içerisinde bulunan 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilmektedir. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çekilen 6 sayının ardından joker sayısı olarak 1 sayı çekilir. Joker sayısı kenara konulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Çılgın Sayısal Loto'da kazanma oranı şans oyunuseverlerin oynadığı kolon ve bildiği sayı adedine göre değişmektedir

Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Çekilişte “5+1 bilen” kişiler ise 5 rakamı doğru tahmin eden ve 6. rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonu yapan kişilerdir.

Çılgın Sayısal Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bilenler de kazanmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto kuponları oynayan kişiler tarafından doldurulabileceği gibi, önceden oynanmış hazır bilet satın alınarak da oynanabilir. Bu şans oyununda "Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam da seçilebilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın 3 günü gerçekleşmektedir. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen çekilişler Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalından canlı olarak izlenebilmektedir.

Şans oyunuseverler tarafından oynan her kolon yalnızca 3 TL’dir.

18 yaşın altındakiler Çılgın Sayısal Loto ya da başka bir şans oyunu oynayamaz.