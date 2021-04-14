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Çılgın sayısal loto sonuçları 14 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan dorukta. 139 milyon TL'yi aşan rekor ikramiyesi ile binlerce vatandaşın hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 14 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Detaylar haberimizde...

Çılgın sayısal loto sonuçları 14 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı 

14 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan dorukta. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 139 milyon TL'yi aştı. Şans oyunuseverler Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaraları merak ediyor.  Peki Çılgın Sayısal Loto'nun 14 Nisan Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın sayısal loto sonuçları 14 Nisan 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Ayrıntılar haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 NİSAN ÇARŞAMBA

14 Nisan Çarşamba günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranı için tıklayınız:

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

12 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

12 Nisan Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

18 48 66 72 88 90 05 (Joker)

Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Nisan Pazartesi günkü çekilişinde 6, 5+1 ve 5 bilen çıkmadı.

4 bilen 241 kişi 3.428,50 TL, 3 bilen 9 bin 263 kişi 111,50 TL, 2 bilen 143 bim 242 kişi ise 10,80 TL kazandı.

Çılgın sayısal loto sonuçları 12 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı 

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılmaktadır. Çekilişler saat 21.30'da düzenleniyor. Dolayısıyla şans oyunuseverlerin saat 21.00'e kadar Çılgın Sayısal Loto oynama şansı oluyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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