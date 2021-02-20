70 üzerinde kez çekilen ve henüz kimsenin büyük ödülü kazanmadığı Çılgın Sayısal Loto'da biletlerini dolduran şans oyunu severler sonuçları öğrenmek için saatlerce bekledi ve vakit geldi. Bugüne kadar oynanan 2020'den bu yana oynanan çekilişlerde 6 bilen çıkmadı. Kazanan olmadığı için ikramiye çekilişten çekilişe katlanarak113 milyon 91 bin 227 TL'ye kadar yükseldi. Söz konusu tutarın sahibi olmak isteyenler bu kapsamda biletlerini dolduran ve sonuçları öğrenmek isteyenler Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Şubat 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı başlıklarıyla aramalarda bulunuyorlar.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 20.30'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

20 Şubat 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

17 Şubat 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları:10 12- 57- 75-80- 83- 25 (Joker)

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO İSİM Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Milli Piyango Genel İdaresi tarafından oynatılan sayısal loto oyunları Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından işler, 1 Ağustos itibarıyla devredildi.

Devrin ardından şans oyunlarının işleyişine yönelik tüm çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi MPİ'de olacak.

Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına TVF'ye devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecek.

Yüklenici firmayla 10 yıllık sözleşme imzalanırken, süre sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3’üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın sayısal loto oyununda bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.